Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В РФ к 2027 году создадут компьютер, работающий «со скоростью света»

В РФ к 2027 году создадут компьютер, работающий «со скоростью света»

Российские ученые к 2027 году создадут рабочий прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы (ЭФВС), способной обрабатывать информацию «со скоростью света», рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.

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