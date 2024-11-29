В РФ к 2027 году создадут компьютер, работающий «со скоростью света»

Российские ученые к 2027 году создадут рабочий прототип гибридной электронно-фотонной вычислительной системы (ЭФВС), способной обрабатывать информацию «со скоростью света», рассказал научный руководитель Национального центра физики и математики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии