Водитель без прав врезался на "Рено" в опору ЛЭП в Туле

ДТП произошло днем, 2 декабря, на улице Дзержинского в деревне Судаково Ленинского района Тулы. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 39-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем "Рено Сандеро", не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.
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