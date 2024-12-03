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Водитель без прав врезался на "Рено" в опору ЛЭП в Туле

Водитель без прав врезался на "Рено" в опору ЛЭП в Туле

ДТП произошло днем, 2 декабря, на улице Дзержинского в деревне Судаково Ленинского района Тулы. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 39-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, управляя автомобилем &quot;Рено Сандеро&quot;, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

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