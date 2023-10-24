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ХАМАС озвучил условия освобождения заложников

ХАМАС озвучил условия освобождения заложников

Палестинский политик Халед Машаль, занявший место одного из руководителей ХАМАС после убийства израильскими спецслужбами в 2004 году неофициального лидера движения Абделя Азиза Рантиси, заявил, что организация готова отпустить ряд заложников при соблюдении Израилем определенных условий.

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