Поставки российского трубопроводного газа из РФ в ЕС выросли на 24% в этом году

СК

Степан Капуста

Заслугой "дальновидных" европейцев является ценообразование. Ещё 20 лет назад Россия гнала в ЕС газ за цену, установленную долговременными контрактами, практически за гроши. Однако, хитрецы рассудили, что лучше закупать газ по т.н. "спотовым" ценам. Взорвав Северные потоки цены пришли в движение и конкурентоспособность экономики ЕС рухнула. И как бы не росли поставки нашего газа туда (обратите внимание - в "кубах"), цены-то уже... тю-тю, поскольку теперь их "устанавливает рынок". И поставщики не продадут по-дешёвке, как Россия когда-то.