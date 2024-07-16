НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

28 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Степан Капуста
    Заслугой "дальновидных" европейцев является ценообразование. Ещё 20 лет назад Россия гнала в ЕС газ за цену, установл...Поставки российск...
  • Надежда Белугина
    Русскому лейтенанту Меньших Надежда Белугина-Подюжская Русскому лейтенанту Меньших, отдавшему жизнь в боях за Грозный...Дмитрий Медведев ...
  • Lora Некрасова
    Надо Путину пока далеко никуда не ездить. Особенно в Турцию. Хоть Эрдоган и ждёт его приезда, но пусть подождёт. Бере...Безопасность Влад...

Поставки российского трубопроводного газа из РФ в ЕС выросли на 24% в этом году

Поставки российского трубопроводного газа из РФ в ЕС выросли на 24% в этом году

По итогам первого полугодия 2024 года суммарные обороты поставок трубопроводного газа из РФ в страны ЕС выросли почти на четверть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Заслугой &quot;дальновидных&quot; европейцев является ценообразование. Ещё 20 лет назад Россия гнала в ЕС газ за цену, установленную долговременными контрактами, практически за гроши. Однако, хитрецы рассудили, что лучше закупать газ по т.н. &quot;спотовым&quot; ценам. Взорвав Северные потоки цены пришли в движение и конкурентоспособность экономики ЕС рухнула. И как бы не росли поставки нашего газа туда (обратите внимание - в &quot;кубах&quot;), цены-то уже... тю-тю, поскольку теперь их &quot;устанавливает рынок&quot;. И поставщики не продадут по-дешёвке, как Россия когда-то.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх