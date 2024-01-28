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FiNE NEWS

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Ирина Шейк показала редкие архивные фотографии: что мы узнали

Ирина Шейк показала редкие архивные фотографии: что мы узнали

Поклонники поражены удивительным сходством Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency Ирина Шейк внезапно вспомнила про свои архивные фотографии из детства и юности и опубликовала целую серию на своей странице.

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