Ирина Шейк показала редкие архивные фотографии: что мы узнали

Поклонники поражены удивительным сходством Фото: Rocco Spaziani/Keystone Press Agency Ирина Шейк внезапно вспомнила про свои архивные фотографии из детства и юности и опубликовала целую серию на своей странице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии