Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" © Фото : Пресс-служба Минобороны РФ Украинские БПЛА атаковали в Чёрном море турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, двигавшийся из Самсуна в направлении Туапсе под флагом Камеруна.
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