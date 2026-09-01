БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины ﻿

Отрезать от моря и фронт на широте Полтавы. Что делать России с пиратством Украины ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" © Фото : Пресс-служба Минобороны РФ Украинские БПЛА атаковали в Чёрном море турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi, двигавшийся из Самсуна в направлении Туапсе под флагом Камеруна.

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