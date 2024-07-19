Не виноватый ИИ: Google заявила, что развитие ИИ-сервисов на самом деле не так уж сильно повлияло на её выбросы углекислого газаНе так давно Google опубликовала доклад, в котором признала, что её выбросы CO2 в 2023 году выросли на 13 % год к году и на 48 % в сравнении с 2019 годом.