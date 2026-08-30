Украина требует исключить ее из зоны действия российского «Рассвета»

Киевский режим требует от Международного союза электросвязи исключить Украину из зоны действия российского «Рассвета».
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