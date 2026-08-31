Антальяда тантаналы рәвештә Татарстан Республикасы көнен билгеләп үттеләр

30 августта Төркиянең Анталья шәһәрендә Татарстан Республикасы көне тантаналы һәм шул ук вакытта гаилә җылылыгы мохитендә билгеләп үтелде.
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