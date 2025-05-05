Одобрен проект детсада, который собираются построить на Московке в Омске. Его планируют возвести в районе улицы Светловской.
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Одобрен проект детсада, который собираются построить на Московке в Омске. Его планируют возвести в районе улицы Светловской.