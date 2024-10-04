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  • Владимир Алтайцев
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Пора прекращать эксперименты и возвращаться к десятилетке, как при СССР

Давайте  в преддверии  дня учителя  сопоставим  две    новости из  сферы образования и сделаем  выводы.

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