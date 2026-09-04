Арсеналы японского химоружия обнаружили в 20 км от границы с Россией

В Китае было обнаружено химическое оружие Императорской армии Японии, оставшееся со времен Второй мировой войны.
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