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Битва при «Энфилде» и дерби на «Стэмфорд Бридж»

Битва при «Энфилде» и дерби на «Стэмфорд Бридж»

Топовые матчи 36-го тура английской Премьер-лиги – в раскладах Olimpbet. «Ливерпуль» – «Тоттенхэм». 5 мая, 20:30 (время Астаны) «Скаузеры» полностью провалили апрель: с треском вылетели из Лиги Европы, а в АПЛ одержали всего две победы в шести проведенных матчах.

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