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Газета.ру

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В Москве на видео попали последствия лобового ДТП с такси, водителя зажало в салоне

В Москве на видео попали последствия лобового ДТП с такси, водителя зажало в салоне

На западе Москвы пять человек пострадали в лобовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «112».«Пять человек пострадали в жутком лобовом ДТП с такси на западе Москвы.

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