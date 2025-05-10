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Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В субботу «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Саутгемптоном». В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед» примет «Вест Хэм», «Ливерпуль» сразится дома с «Арсеналом».

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