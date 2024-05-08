Осужденного за организацию серии убийств депутата привезли в Карелию

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков находится в ИК-9 в Петрозаводске Осужденный на 20 лет за организацию заказных убийств бывший депутат Заксобрания Красноярского края и экс-глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков находится в карельской колонии строгого ….
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