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Девин Букер и Кевин Дюрэнт набрали 62 очка на двоих в победной игре с «Миннесотой»

Девин Букер и Кевин Дюрэнт набрали 62 очка на двоих в победной игре с «Миннесотой»

«Финикс» на своем паркете победил «Миннесоту» – 133:115. Атакующий защитник «Санз» Девин Букер вернулся после пропуска пяти матчей.

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