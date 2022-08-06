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Philadelphia Summer Classic. Левито, Торнгрен, Голд выйдут на лед с произвольными программами

В американском Астоне проходит турнир по фигурному катанию Philadelphia Summer Classic. В ночь с 6 на 7 августа женщины представят произвольные программы.

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