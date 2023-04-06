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Назван секрет русских, которые эффективно уничтожают современное оружие НАТО

Назван секрет русских, которые эффективно уничтожают современное оружие НАТО

Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили почти половину натовских снарядов на Украине.«Российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» показали себя высокоэффективными в рамках противовоздушной обороны и в настоящее время стали, по сути, одним из основных средств борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства Страны НАТО уничтожили в Украине с начала этого года, около 45% попали конкретно под удары дронов-камикадзе», - заявил собеседник.

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