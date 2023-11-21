МО РФ: Морпехи ЧФ не дают ВСУ высадиться на левый берег Днепра

Представители Министерства обороны Российской Федерации поделились информацией, в соответствии с которой морские пехотинцы Черноморского флота, относящиеся к 810-й отдельной гвардейской бригаде, не позволяют бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на левый берег Днепра.