В Совфеде назвали главное значение телефонных переговоров Путина и Трампа

Самое главное после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заключается в том, что от обмена мнениями глав государств повеяло желанием договориться о мире для благополучия всех государств.
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