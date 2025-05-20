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  • ШКИПЕР
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  • Nikolay Boyko
    Согласен на все 100 👍👍👍👍👍👍👍Бастрыкин предлож...
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    Кто разрешил эту глупость? Мигрант не резидент, и не может оформлять приглашение в Россию. Но у нас всё делается чере...Бастрыкин предлож...

В Совфеде назвали главное значение телефонных переговоров Путина и Трампа

В Совфеде назвали главное значение телефонных переговоров Путина и Трампа

Самое главное после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа заключается в том, что от обмена мнениями глав государств повеяло желанием договориться о мире для благополучия всех государств.

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