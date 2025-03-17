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Аспиналл – о поединке Перейры и Анкалаева: «Не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Алекс победил. Для меня дико, сколько есть необразованных фанатов»

«Я не могу поверить, что люди смотрели этот бой и думали, что Перейра победил. Для меня просто дико, сколько есть необразованных фанатов», – заявил временный чемпион UFC Том Аспиналл.

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