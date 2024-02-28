«Газпром» против обращения Uniper в международный арбитражный суд Татьяна АрестоваАрбитраж Петербурга и Ленобласти получил от «Газпром экспорта» новый запрос, касающийся продолжающегося конфликта компании с немецкой Uniper.
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