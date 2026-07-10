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РИА Новый день

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Врач рассказал о нормах потребления молока для взрослых и детей

Врач рассказал о нормах потребления молока для взрослых и детей

Молоко – один из главных источников кальция, который необходим для крепких костей. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о том, сколько молока нужно пить в день в зависимости от возраста.

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