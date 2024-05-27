"Легче не станет": Политолог Перла — о том, как смена власти в Армении может отразиться на России

Андрей Перла прокомментировал массовые митинги, возглавляемые архиепископом Багратом Галстаняном. Именно он метит на место нового премьера страныВ Армении с раннего утра проходят акции неповиновения, к которым накануне призывал кандидат в премьер-министры Баграт Галстанян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии