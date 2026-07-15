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Живая Кубань

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Обломки дронов повредили жилые дома на юге России

Обломки дронов повредили жилые дома на юге России

Обломки дронов повредили жилые дома на юге РоссииМинувшей ночью Ростов-на-Дону подвергся атаке беспилотников.

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