В Чите задержали третьего из четырех осужденных, сбежавших из исправительного центра

Поиски последнего заключенного продолжаютсяСотрудники правоохранительных органов задержали третьего из четырех заключенных, которые сбежали из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
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