На стадионе «Петровский» прошел футбольный матч между командами епархии и СПбГУ

Товарищеская игра завершилась со счетом 1:1 На стадионе «Петровский» прошел товарищеский матч между командой Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) и командой Санкт-Петербургской епархии «МИТРОПОЛИЯ».
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