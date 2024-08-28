В Ленобласти в сентябре отремонтируют семь километров Шоссейной улицы

Это третий большой ремонт в Гатчинском районе Один из двух основных путей к Сиверскому – Шоссейная улица будет отремонтирована в сентябре: на семикилометровом участке обновят асфальт, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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