Арестованный в Севастополе россиянин рассказал, как его завербовала разведка Украины

Мужчина передавал противнику сведения об укреплениях на севере Крыма, заявили в ФСБВ Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали россиянина, который сотрудничал с военной разведкой Украины.
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