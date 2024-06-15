Жаткина завоевала золото на Играх БРИКС по тяжелой атлетике

На Международных играх БРИКС в Казани прошли соревнования по тяжелой атлетике среди женщин и мужчин. Россиянка Елизавета Жаткина завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг, показав результат 171 кг (76 кг в рывке, 95 кг в толчке лежа).