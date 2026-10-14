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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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📞 Операторы начнут блокировать незаконные звонки банков

📞 Операторы начнут блокировать незаконные звонки банков. С 15 октября операторы связи смогут блокировать массовые звонки банков, если те нарушают требования закона.

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