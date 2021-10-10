Говорят, что Ракову посадили в камеру с рецидивисткой! Как люди комментировали вот эти новые частные фото

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГоворят, что Ракову посадили в камеру с рецидивисткой! Как люди комментировали вот эти новые частные фото автор - МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ "Я уже сделал вывод, что самые ядовитые змеи и грибы тоже красивые" Вместо эпиграфа: "Приятна дама.Вернуться к статье158НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир НовиковРакова, Сракова — достали уже. Ей, что, талоны на усиленное питание нужно было выдать и поселить в люксе пятизвёздочного отеля? Избрал суд арест в виде заключения под стражу — пожалуйте в СИЗо, а там люксов не предусмотрено. А слова про совместное нахождение с рецидивисткой — это ложь. Сотрудников правоохранительных органов, других силовиков (бывших в том числе), бывших судей и чиновников, в СИЗо сажают отдельно от остальной категории сидельцев.Сергей РоссиБаба красивая. Дать денег и отпустить. Она хотя бы не наглела, как Васильева. Против той никто даже пикнуть не посмел. А хотите какой то справедливости. Это к миронов у с прилепиным)))Семен БорисовПро Васильеву и Табуреткина(Сердюкова) - это была "пыль",которую успешно "съели" в США и на Западе,хотя вижу и у нас тоже,благодаря которой имеем сейчас сильную армию,"калибры","цирконы" и прочие сверхмощные вооружения!Георгий ФилимоновАлексей ПлескачВерхние - что на коллаже - СИДЯТ. Так вот, они бы - не сидели - если бы навальненское враньё - на самом деле хоть чуть соответствовало бы истине. По Васильевой. Васильева - двоюродная сестра жены Медведева. Вроде как. Но она - ВСЁ ВЕРНУЛА. И сдала. Многих. Эта Мариночка - сдаст тоже. И вернёт. И сидеть ей будет - незачем. Вот и всё. Утопит окончательно - уже расшатавшихся системных либералов. Что и нужно! Будут далее фото (как бы не в неглиже) её - везде. Ну и что? Да ну и пусть!!! Не противная. Эффект будет - важнее. И намного. Она сидеть наверняка не будет. НО! Куда более страшные персонажи и с куда более - запросами и деяниями - благодаря ей - будут утоплены и поедут куда надо!Виктор ОнегинУже воровство и миллионы и миллиарды примелькались,Вроде мимо народа всё пройдёт может прямиком в чей то карман:нам не скажут.А вот при воровстве чего то должно что то не появиться. Это как аборт.Вот для меня главное последствия этих"абортов".Наталья ИвановаИнтересно, кого сдаст эта "девочка"...Рожденный СССРНеотвязно лезет на ум «Вор у вора дубину украл»... https://www.youtube.com/watch?v=PnpmlPW0cUs&t=16sНиколай СмирновВоровку, укравшую у учителей 50 млн. рублей, посадили в одну камеру с такой же уголовницей, которую она так запугала, что та начала козырять татуировками и боевыми приёмами, чтоб крутизну показать. У Раковой видимо татуировки оказались пострашнее, чем у рецидивистки. Никто её, конечно, не посадит, у нас в РФ для высокопоставленных чиновников-преступников самый гуманный суд в мире. Найдут ей должность с хорошим жалованьем или, в крайнем случае, отправят в отстойник для таких деятелей к Матвиенке в Совфед, там все такие проворовавшиеся министры, губернаторы, сенаторы, жёны сенаторов губернаторов и т.п.stas petrovА может она своей красотой и симпатичностью,о которых тут так автор распинается и заработала свои высокие должности...Как,в свое время,сердюковские шлюхи.ЛНЛюдмила НефедоваВозмутительно, что образованием наших детей занимаются такие "продавщицы" в министрестве просвещения!.Svetlana RudnitckayПо идее таких как она надо приравнивать к врагам народа и расстреливать с полной конфискацией у всей родни.ВКВасилий Коликов50 лимонов - это то, что уже доказали. Судя по размаху, дело будет на сотни миллиардов разворованного. Или не будет совсем.Степан РотарьПосадили в камеру с рецмдивисткой-это враньё.Ракову содержат в СИЗО,а преступники сидят в тюрьме или на зоне,и попасть в СИЗО могут только на время дополнительного расследования их преступлений.После двадцатилетней отсидки опасной преступницы проводить дополнительное расследование никто не будет.Кроме того,в России женщин на 20 лет не сажают.Это всё нытьё либерастных "правозащитников".Галина СветлаяМне лично наплевать как выглядит эта мерзавка. Вор должен сидеть в Тюрьме и он будет сидеть. Тысячу прав был Жеглов. только так. И в этой же компании с кем сейчас.Комментировать
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