В интеллектуалы с трёх лет. Сеть детских образовательных центров в городе пополнилась

С открытием интерактивного СмартЦентра «Триумф» родители получат возможность сделать выбор в пользу первой частной начальной школы с интерактивными методами обучения, где один час занятий по продуктивности равен трём в обычной школе.
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