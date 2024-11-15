Тигре – Институто где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Аргентины 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, сыграют Тигре и Институто в рамках Чемпионата Аргентины по футболу. Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч Игра пройдет на стадионе «Эстадио Хосе Дельяхиованна».