Домашние Рогалики с повидлом - просто и вкусно (постная выпечка).

Сегодня мы погрузимся в мир домашней выпечки и приготовим нечто особенное – рогалики с повидлом. Этот рецепт особенный тем, что рогалики будем готовить на постном дрожжевом тесте, что идеально подходит для тех, кто придерживается постных традиций или ведёт веганский образ жизни.