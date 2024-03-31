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Видео Рецепты Кулинария

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Домашние Рогалики с повидлом - просто и вкусно (постная выпечка).

Домашние Рогалики с повидлом - просто и вкусно (постная выпечка).

Сегодня мы погрузимся в мир домашней выпечки и приготовим нечто особенное – рогалики с повидлом. Этот рецепт особенный тем, что рогалики будем готовить на постном дрожжевом тесте, что идеально подходит для тех, кто придерживается постных традиций или ведёт веганский образ жизни.

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