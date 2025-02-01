Не мирный план Трампа 100-дневный планЧто бы там ни говорили, а Трамп лихо взялся за дело. Не прошло еще и десяти дней с его воцарения в Соединенных Штатах, а его указы уже наделали немало шороху.
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Не мирный план Трампа 100-дневный планЧто бы там ни говорили, а Трамп лихо взялся за дело. Не прошло еще и десяти дней с его воцарения в Соединенных Штатах, а его указы уже наделали немало шороху.
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