Axis of Eternity — еще один аналог Genshin Impact из Китая Разработчики их китайской студи...

Axis of Eternity — еще один аналог Genshin Impact из КитаяРазработчики их китайской студии Tianshu анонсировали новую трехмерную экшен-RPG Axis of Eternity, которая должна будет стать еще одним аналогом крайне популярной Genshin Impact.
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