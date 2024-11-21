Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 21 ноября, день

По предварительным сведениям, ночью ВСУ могли отступить из центра КУРАХОВО к промзоне на запад. Если эта информация подтвердится в ближайшее время, то город можно смело списывать, поскольку долго держаться на пятачке 1х2 км украинская армия не сможет, пишет Телеграм-канал Военная хроника.