Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию

Северная Корея будет поставлять яблоки в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Россельхознадзора после переговоров руководителя федерального органа Сергея Данкверта с северокорейскими коллегами.
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