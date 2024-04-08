Правительство России дополнительно направит 5 млрд рублей на поддержку аграриев

Правительство России дополнительно выделит 5 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках оперативного совещания с вице-премьерами.
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