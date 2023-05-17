Николай Платошкин о кандидатах на пост президента от партий Госдумы

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года, ждать меньше года. Можно ли сказать в данный момент, что партии Госдумы готовятся к выборам, обсуждается ли то, кто станет кандидатом? Рассмотрим позиции всех партий Госдумы (их всего 5).