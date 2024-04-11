Полоса препятствий. Барнаульцы пожаловались на непроходимую и опасную дорогу

По словам местного жителя, по дороге на улице Третьякова очень трудно пройти, а проехать вообще невозможно Жители барнаульской улицы Третьякова в Центральном районе города недовольны плохим состоянием дороги, по которой с большим трудом можно пройти и совсем нельзя проехать.