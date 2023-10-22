Умер Бобби Чарльтон, Махачев нокаутировал Волкановски, ограничения на отъезд молодых хоккеистов, три ничьих в РПЛ, «Реал» потерял очки, «Челси» упустил победу над «Арсеналом» и другие новости

Лена Мисько

В "Динамо" сделали новую красивую историю - с помощью нейросети воссоздали голос Льва Ивановича и озвучили цитаты, которые известны только в текстовом варианте. И дополнили все анимацией. Казалось бы, все уже придумано, но история и такое отношение к ней - вдохновляют на новый креатив. Все, как и писал Николай Карамзин: "Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится". В данном случае - зритель, болельщик.