Умер Бобби Чарльтон, Махачев нокаутировал Волкановски, ограничения на отъезд молодых хоккеистов, три ничьих в РПЛ, «Реал» потерял очки, «Челси» упустил победу над «Арсеналом» и другие новости

1. Умер сэр Бобби Чарльтон. Легенде английского футбола, экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет.
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