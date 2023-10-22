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Не только о футболе

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  • Лена Мисько
    думаю, если бы Нижний в этой атаке пропустил - гол бы не засчитали из-за фола Мозеса, а сам Гоцук сфолил зря.... имен...Долгожданный тур ...
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Умер Бобби Чарльтон, Махачев нокаутировал Волкановски, ограничения на отъезд молодых хоккеистов, три ничьих в РПЛ, «Реал» потерял очки, «Челси» упустил победу над «Арсеналом» и другие новости

Умер Бобби Чарльтон, Махачев нокаутировал Волкановски, ограничения на отъезд молодых хоккеистов, три ничьих в РПЛ, «Реал» потерял очки, «Челси» упустил победу над «Арсеналом» и другие новости

1. Умер сэр Бобби Чарльтон. Легенде английского футбола, экс-форварду «МЮ» и сборной Англии было 86 лет.

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Лена Мисько
Сегодня — 94 года со дня рождения великого (https://t.me/fcdynamo/18145) Льва Яшина.
ФК «Динамо» Москва
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12 час.
Лена Мисько
В &quot;Динамо&quot; сделали новую красивую историю - с помощью нейросети воссоздали голос Льва Ивановича и озвучили цитаты, которые известны только в текстовом варианте. И дополнили все анимацией. Казалось бы, все уже придумано, но история и такое отношение к ней - вдохновляют на новый креатив. Все, как и писал Николай Карамзин: &quot;Говорят, что наша история сама по себе менее других занимательна: не думаю, нужен только ум, вкус, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить, и читатель удивится&quot;. В данном случае - зритель, болельщик.
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12 час.

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