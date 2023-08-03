Когда будет демобилизация мобилизованных в августе 2023 года и вернут домой бойцов с СВО – положен ли отпуск: последние новости 02.08.23

Когда будет демобилизация мобилизованных в августе 2023 года? Как скоро вернут домой всех бойцов из зоны СВО? Положен ли отпуск военнослужащим? Могут ли провести ротацию? Родственники мобилизованных просят вернуть домой бойцов с СВО Будет ли ротация военнослужащих в зоне СВО в 2023 году В Госдуме предложили увеличить отпуска для мобилизованных Когда закончится контракт, заключенный с ВС РФ для участия в… Когда будет демобилизация мобилизованных в августе 2023 года и вернут домой бойцов с СВО – положен ли отпуск: последние новости 02.