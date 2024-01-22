Китай готов стать партнером Африки в поиске пути модернизации -- министр иностранных дел КНР

Пекин, 20 января /Синьхуа/ -- Китай готов стать партнером Африки в поиске пути модернизации. Об этом в пятницу заявил член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И во время брифинга для СМИ, посвященного его недавнему визиту в четыре африканские страны, включая Египет, Тунис, Того и Кот-д'Ивуар.