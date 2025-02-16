Единственное место Германии - на скамье подсудимых

И еще о Германии.Шольцу указали его местоПресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление Шольца о том, что переговоры между Путиным и Трампом проходили без участия Германии и были похожи на «диктаторский мир».
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