Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Единственное место Германии - на скамье подсудимых

Единственное место Германии - на скамье подсудимых

И еще о Германии.Шольцу указали его местоПресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала заявление Шольца о том, что переговоры между Путиным и Трампом проходили без участия Германии и были похожи на «диктаторский мир».

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