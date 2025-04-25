Министр культуры России Ольга Любимова поздравила со 130-летием Русский музей. Глава министерства отметила, что с момента основания музей стал крупнейшим собранием национального искусства, в коллекции которого находится более 450 тысяч произведений.
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