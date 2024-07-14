В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam...

В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam EliteAliens: Fireteam Elite 2, похоже, станет реальностью, если верить новой утечке, раскрывающей новый проект под названием “Project Macondo” с различными подробностями, включая новую сюжетную кампанию, новых персонажей с особыми характеристиками и элементы геймплея.