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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam...

В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam Elite Aliens: Fireteam...

В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam EliteAliens: Fireteam Elite 2, похоже, станет реальностью, если верить новой утечке, раскрывающей новый проект под названием “Project Macondo” с различными подробностями, включая новую сюжетную кампанию, новых персонажей с особыми характеристиками и элементы геймплея.

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