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Трамп обвинил судью по его делу в связях с Хантером Байденом

Трамп обвинил судью по его делу в связях с Хантером Байденом

Дональд Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Джо Байдена. Бывший американский лидер заявил, что служительница Фемиды Таня Чуткан работала в частной юридической фирме, которая обслуживала украинскую нефтегазовую компанию Burisma.

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