Трамп обвинил судью по его делу в связях с Хантером Байденом

Дональд Трамп обвинил ведущую его дело судью в связях с сыном Джо Байдена. Бывший американский лидер заявил, что служительница Фемиды Таня Чуткан работала в частной юридической фирме, которая обслуживала украинскую нефтегазовую компанию Burisma.